Ufficio Scolastico Provinciale BAT, il 2 ottobre la consegna dei locali

BARLETTA – A Barletta è tutto pronto per l’apertura dell’Ufficio Scolastico Provinciale. L’avvio della community library è stato il primo passo per la riapertura di Palazzo San Domenico, all’angolo tra via Cavour e corso Garibaldi, mentre adesso l’attenzione si sposta interamente sulla tabella di marcia tanto attesa dai docenti e dal personale ATA del territorio. Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, però, lascia la competenza agli enti preposti.

L’aggiunta del presidente della provincia BAT Bernardo Lodispoto chiude il cerchio sugli sviluppi di Palazzo San Domenico. Il 2 ottobre è la prima data da cerchiare in rosso sul calendario con la consegna dei locali. L’Ufficio Scolastico Provinciale della BAT è pronto a vedere la luce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author