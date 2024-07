Ufficiale: Fasano: Alessandro Mauriello infoltisce la batteria under

Proseguono le ufficializzazioni sul fronte under del Fasano, che annuncia l’arrivo in biancazzurro del terzino destro Alessandro Mauriello, classe 2005. Di origine campana e cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria e Crotone, Mauriello ha indossato la maglia del Budoni nella scorsa stagione in Serie D, Girone G, collezionando 23 presenze.

“Sono molto felice di iniziare questo nuovo anno calcistico con il Fasano – ha dichiarato Mauriello ai canali ufficiali del club –. Ringrazio la società, il direttore Fernandez e mister Iannini per l’opportunità. Sono molto carico e non vedo l’ora di conoscere i compagni e iniziare a lavorare con loro. Un saluto a tutti i tifosi fasanesi, ci vediamo al Vito Curlo”.

Va ricordato che per la prossima stagione, la Federazione ha deciso di abbassare il numero obbligatorio di under da schierare, da quattro a tre atleti. Saranno necessari in campo un calciatore nato nel 2004 o prima, uno nato nel 2005 o prima, e uno nato nel 2006 o prima.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author