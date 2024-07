È morto Enzo Mortari, figura storica del Lecce

Il calcio leccese è in lutto per la morte di Enzo Mortari, per molti anni il factotum del club giallorosso. Sempre allegro e disponibile verso allenatori, calciatori, staff e giornalisti, che accoglieva senza lesinare sorrisi. La Lecce calcistica perde un pezzo della sua storia. Alla famiglia, le più sentite condoglianze.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author