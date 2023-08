Lecce – Domenica sera contro la Lazio i giallorossi festeggeranno il loro 18° esordio stagionale nel massimo campionato. Una maturità figlia di una passione che nel Salento si tinge da sempre di giallorosso. Dalla gara di Verona dell’8 settembre 1985 terminata con il risultato di 2-2, sino a quello che sarà il 18esimo domenica in casa contro la Lazio son passati altri 16 nei quali, tra le squadre maggiormente affrontate spicca l’Inter.

Proprio i nerazzuri, infatti, avevano bagnato l’esordio stagionale dei salentini negli ultimi due campionati: il 26 agosto 2019 la squadra di Liverani fece visita all’Inter del leccese Antonio Conte che si impose con un netto 4-0 grazie alle reti di Sensi, Brozovic, Lukaku ed eurogol di Antonio Candreva. Dopo due anni di purgatorio nella serie cadetta i giallorossi nello scorso campionato hanno affrontato nuovamente i lombardi alla prima di campionato e, solo un gol di Dumfries allo scadere, aveva consentito agli uomini di Simone Inzaghi di portare via dal Salento l’intera posta in palio.

Domenica invece arriva la Lazio di Maurizio Sarri orfana di Milinkovic Savic ma con un Rovella in più; soprattutto, per il secondo anno consecutivo, il Via del Mare ospiterà la seconda piazza del podio della passata stagione anche se, solitamente contro i biancoazzurri , a spuntarla è la squadra di casa.

Nel frattempo la piazza trattiene il fiato, quasi come prima della realizzazione dell’ultimo calcio di rigore alla finale Mondiale, quello che può decretare la vittoria. Prende fiato, appunto, per poter finalmente esplodere in un boato alla notizia che Krstovic, Mendy o chi per loro, sono in direzione del Salento per il rito delle visite mediche.

