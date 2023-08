Bari, Mignani: “Nuovi arrivi pronti per giocare. Corini vuole vincere? Anche noi”

BARI –

Vigilia di campionato per il Bari. Cosi Michele Mignani introduce la sfida contro il Palermo in conferenza stampa.

ASPETTATIVE – “‘Pensavamo di essere pronti anche per la sfida contro il Parma e per certi versi pensavamo di esserlo davvero. Non credo che qualche giorno di allenamento si possa esserlo un po’ di più. Vanno assimilate idee e proposte di gioco. Ci faremo comunque trovare pronti e con lo spirito di cominciare il campionato offrendo una prestazione importante. Ma per costruire ci vuole tempo, la società questo ha dimostrato di volerlo fare. Dare giudizi in questo momento non ha senso, va aspettato il completamento della rosa e quando tutti saranno nelle stesse condizioni. I nuovi arrivati sono comunque in un buono stato di forma”.

NUOVI ARRIVI – “Brenno è pronto per giocare. Certo deve conoscere la lingua ma ci siamo e c’è spazio per lui. Edjouma? È un giocatore che può fare la mezzala, ma può anche stare sulla trequarti. Lui nasce come centrocampista centrale, ma è stato spostato anche più avanti. L’abbiamo seguito e siamo convinti possa essere quel giocatore di cui abbiamo bisogno. Ma sin quando un giocatore non lo alleni non lo conoscerai mai perfettamente. Può essere paragonato a Folorunsho sotto certi aspetti. Anche lui ha fatto la mezzala ed il trequartista. I giocatori bravi possono stare dovunque”.

FALSA PARTENZA – “Per me certe considerazioni non condizionano. Pensare di deprimersi dopo una partita di Coppa Italia per me è ingiusto, illogico. Non ha senso. Con l’Andria partimmo male, poi vincemmo il campionato a fine stagione. Ma non voglio fare paragoni, ogni anno si ricomincia da zero. Credo quindi che sia giusto aspettare. Dare giudizi ora è presto”.

CORINI VUOLE VINCERE – “Credo che Corini non possa dire qualcosa di diverso rispetto a quanto ha detto. È chiaro che ha l’ambizione di giocarsi la sua partita. Ma anche noi vogliamo cominciare bene e con una vittoria”.

MENEZ E MAIELLO, LE CONDIZIONI – “Menez ha smaltito un problema muscolare a sta bene, Scheidler ci sarà. Brenno naturalmente c’è al posto di Caprile. Siamo sempre alla finestra e facciamo tutte le valutazioni del caso. C’è anche Maiello, sta molto bene”.

PALERMO – “Il Palermo ha mantenuto lo stesso allenatore, è avanti nelle idee. Ha un tecnico preparato. Abbiamo cercato di capire cosa troveremo domani”.

DIAW – “Diaw ha fatto bene in questa categoria, si sposa bene anche con le nostre caratteristiche. È un ragazzo molto in gamba, giocherà dal 1′. Mi aspetto capisca le nostre richieste, ma le ha già capite ed è generoso. Sa giocare nello stretto, ma non solo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp