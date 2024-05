Turco, ‘Interrogazione per Leonardo di Grottaglie’

“Il 22 maggio 2024 ho depositato un’interrogazione a risposta orale in commissione ai Ministri delle economie e finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali, al fine di ottenere delucidazioni in merito alla riorganizzazione industriale attualmente in atto presso Leonardo S.p.A., presente in Puglia con tre divisioni: aerostrutture tra Grottaglie (Taranto) e Foggia, elicotteri a Brindisi ed elettronica per la Difesa a Taranto”. Lo afferma in un comunicato stampa Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

Leonardo è “una società pubblica italiana che occupa circa 3.000 dipendenti, pari all’84% del totale della forza lavoro impiegata nella manifattura ad alta tecnologia della regione. Tuttavia, il sito di Grottaglie risulterà interessato da un ridimensionamento delle attività produttive, con conseguente rischio per il futuro lavorativo degli oltre 1.500 occupati sia diretti che dell’indotto”, spiega Turco.

LA tal proposito si chiede ai ministri competenti se sia nelle rispettive intenzioni pronunciarsi sulle prospettive industriali che si delineano per il futuro delle aerostrutture in Italia e, in particolare, per il sito di Grottaglie, nonché se si intenda valutare la possibilità di rivedere l’organizzazione delle divisioni di Leonardo S.p.A. al fine di migliorare la situazione delle aerostrutture, come quella dello stabilimento di Grottaglie, che rischia di continuare a versare in una condizione di crisi irreversibile. Infine, si domanda quali iniziative in favore delle aerostrutture si intendano intraprendere a salvaguardia dei livelli di occupazione diretta e dell’indotto, nell’ottica del rilancio del sito di Grottaglie”, conclude il senatore Mario Turco.

