Truffe a Potenza, cinque arresti in pochi giorni

POTENZA – Per una serie di truffe ai danni di persone, soprattutto anziani, residenti nel capoluogo lucano, nelle ultime settimane la Procura di Potenza, nel contesto delle attività continuamente svolte in collaborazione con la Polizia Giudiziaria per contrastare il grave fenomeno dei reati predatori in danno di soggetti vulnerabili ed anche al fine di rappresentare all’opinione pubblica sia il grave pericolo rappresentato da tali reati, ha chiesto e ottenuto l’arresto di cinque persone (tra carcere e domiciliari), tutte residenti nel Napoletano.

Per consentire a tutte le famiglie lucane di prendere le opportune misure precauzionali, si comunica quanto segue.