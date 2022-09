Roma – La misura rischiava di far arenare un provvedimento da 17 miliardi per il sostegno a famiglie e imprese sul caro energia ma alla fine si è trovata l’intesa al Senato sul testo riformulato dell’emendamento sul superbonus al dl aiuti bis. Strada in discesa verso l’approvazione del testo dunque, che dovrà poi passare al vaglio di Montecitorio e diventato cavallo di battaglia dei 5 stelle che aveva presentato 500 emendamenti e che oggi se ne intestano la vittoria. Ma così non è per il leader del carroccio secondo cui le imprese sono state salvate grazie alla mediazione della Lega.

Qua rischiamo di vincere le elezioni ma di ereditare un paese in ginocchio. A Letta e Meloni dice uniamoci, mettendo 30 miliardi sul tavolo per bloccare l’aumento delle bollette su luce e gas.