Troppo inquinamento luminoso nel Salento

Salve (LE) – In questi giorni di nasi all’insù nel tentativo di intercettare qualche stella cadente, sicuramente abbiamo cercato tutti un posto che potesse mostrare la maggior porzione di cielo notturno nella maniera più nitida possibile. Nel Salento però, come ci spiega Vito Lecci titolare del parco astronomico SIDEREUS, non è una cosa semplice a causa del forte inquinamento atmosferico. E poi ci sono da considerare i satelliti Starlink che tagliano il cielo continuamente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author