Tris del Foggia al “Viviani”: Potenza a rischio playout

Penultima gara interna per Marco Marchionni – grande ex della partita – che contro il Foggia di Mirko Cudini vorrà chiudere il discorso salvezza. E per farlo servirà la partita perfetta anche per non deludere un “Viviani” che fa registrare il secondo numero di presenze da inizio stagione. In palio per i “satanelli” guidati in panchina da Carlo Richetti, invece, c’è ancora la possibilità di giocarsi un posto nei playoff.

Pronti, via. Dopo sette minuti è Saporiti che stoppa bene il cross di Volpe, ma poi calcia sull’esterno della rete. Il Foggia si affaccia dalle parti di Alastra al 21esimo con Rolando il cui tiro rasoterra si spegne di poco sul fondo. Al minuto 34 è nuovamente Saporiti a provarci ma strozza troppo il tiro che termina sul fondo. Il vantaggio ospite arriva da calcio d’angolo nel secondo minuto di recupero con Salines (0-1) che, indisturbato, salta più in alto di tutti e batte l’estremo difensore rossoblù siglando la sua settima rete personale.

Nella ripresa Marchionni fa entrare Di Grazia al posto di un impalpabile Asencio. La prima occasione ce l’ha Volpe dopo 70 secondi cercando un tiro a giro che si spegna oltre la line di fondo. Al 50esimo rosso diretto a Schiattarella per un fallo di reazione e Potenza in 10 uomini. Al minuto 62 Rolando va vicinissimo al raddoppio con un sinistro rasoterra che lambisce il palo. Raddoppio che arriva dopo cinque minuti (67’) dai piedi dell’ex, Galgliano (0-2), che in tap-in spinge comodamente in rete il precedente tentativo di pallonetto di Rolando. A due minuti dal termine del match Alastra evita il tris chiudendo in corner il tiro a botta sicura di Vezzoni. Ma è Antonacci (0-3), entrato al posto di Salines, nel quinto dei cinque minuti di extra time, a realizzare la rete del definitivo tre a zero.

Termina così: il Potenza mette in campo la peggiore prestazione casalinga nella gara più importante della Stagione e rischia così di essere risucchiato in zona playout. Il Foggia sale a quota 48 ed entra in piena zona playoff. Per Marchionni si prospettano infuocate le ultime due giornate, partendo dalla trasferta di Messina di domenica 21 aprile.

IL TABELLINO DI POTENZA – FOGGIA

Sabato 13 aprile 2024, ore 18.30, stadio “A. Viviani”: 36a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Verrengia (29’ Burgio); Hadziosmanovic, Candellori (64’ Castorani), Schiattarella, Saporiti, Volpe; Caturano, Asencio (46’ Di Grazia).

A disp.: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Maddaloni, Steffè, Rossetti, Maisto, Paura, Hristov.

All.: Marchionni

FOGGIA (3-4-3): Perina; Riccardi, Ercolani (85’ Papazov), Rizzo; Salines (85’ Antonacci), Di Noia (90’ Marino), Martini, Vezzoni; Rolando (90’ Manneh), Gagliano (75’ Tonin), Schenetti.

A disp.: De Simone, Nobile, Castaldi.

All.: Richetti

Arbitro: Giaccaglia (Jesi)

Guardalinee: Tempestilli – Pizzoni

Quarto Uomo: Viapiana

POTENZA 0 – 3 FOGGIA

MARCATORI: 47’ Salines, 67’ Gagliano, 95’ Antonacci

AMMONITI: 16’ Armini, 40’ Rolando, 58’ Ercolani, 83’ Di Noia,

ESPULSIONI: 50’ Schiattarella

CORNER: 3 – 6

RECUPERO: 2’ – 5’

SPETTATORI: 3.940

INCASSO: euro 29.483,50

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author