Bari, un trio azzurro per ‘Un campione in famiglia’

BARI – “Lo sport come scuola di vita”. Dopo la tappa di Verona, arriva a Bari la carovana di “Un Campione in Famiglia”, tour itinerante all’insegna dello sport promosso da Cattolica. In viale Einaudi, davanti all’ingresso di parco 2 Giugno, il villaggio sportivo allestito per l’occasione e dotato di un mini campo da calcio e un campo da pallavolo, ha ospitato i testimonial Cicco Graziani e Andrea Lucchetta che hanno coinvolto i presenti in gare e partite. E poi, Adriano Panatta che ha raccontato tutti i segreti del tennis.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp