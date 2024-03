Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione: è stato arrestato a Trinitapoli un 44enne. Secondo quanto accertato dalle indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Foggia, il 44enne che ha precedenti penali e non ha un lavoro, avrebbe più volte aggredito la moglie, una donna di un anno più giovane, colpendola con schiaffi e calci e offendendola con parole violente alla presenza dei loro tre figli, due dei quali minorenni. La 43enne, assieme al più grande dei figli (diventato da poco maggiorenne), sarebbe stata vittima anche di diversi tentativi di estorsione da parte dell’uomo che chiedeva soldi per l’acquisto di droghe e alcolici.

