Trinitapoli, bossoli trovati per strada

TRINITAPOLI – Alcuni bossoli sono stati trovati nel pomeriggio in via Carlo Pisacane a Trinitapoli, nella Bat. I proiettili non hanno provocato feriti né danni. Non si esclude che chi ha premuto il grilletto lo abbia fatto a scopo intimidatorio. Secondo quanto si apprende, in quella strada che si trova a ridosso del centro cittadino, risiede un uomo che sta scontando gli arresti domiciliari. Saranno le indagini dei carabinieri ad accertare il possibile legame tra la presenza dell’abitazione dell’uomo e l’accaduto. Sul posto, sono in corso i rilievi dei militari della sezione investigazioni scientifiche.

