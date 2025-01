Tre Fiammelle: ‘Legalità e trasparenza dopo controllo giudiziario’

La Società Cooperativa Tre Fiammelle di Foggia, in seguito al controllo giudiziario disposto dal Tribunale Ordinario di Bari con Decreto n. 3/2023 del 19 settembre 2023, “ha intrapreso un percorso di rinnovamento volto a garantire trasparenza e legalità”, si legge in una nota.

“Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha adottato misure rigorose per assicurare l’integrità delle attività aziendali e il rispetto delle normative vigenti. La cooperativa, operante nel settore dei servizi integrati e del Facility Management, prosegue con successo il suo impegno, consolidando la propria reputazione come partner affidabile per enti pubblici e privati”, conclude la nota.

