Trasporti: Turco, ‘Ministro garantisca continuità territoriale area ionico-Salentina’

«Negli ultimi giorni, da Ita Airways, si appreso che il numero di voli da Brindisi per Roma e Milano (e viceversa) diminuirà, come se ce ne fossero chissà quanti. Un servizio di collegamento importantissimo per tantissimi cittadini, imprenditori e professionisti verrà quindi ridotto, provocando enormi disagi all’intera area ionico-salentina, già penalizzata dalla penuria di infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto pubblico. Inoltre, continua ad essere ignorata l’apertura dell’aeroporto di Grottaglie (TA) ai voli civili, penalizzando un’area che potrebbe potenzialmente servire la vicina Basilicata e il nord della Calabria, attualmente del tutto isolate”. Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

”Anche per questi motivi ho depositato una nuova interrogazione parlamentare a risposta orale in commissione, rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al quale si chiede, innanzitutto, quali siano gli interventi di sua competenza atti a garantire la continuità territoriale dell’area ionico-salentina – aggiunge Turco -. Inoltre, si domanda se sia nelle intenzioni del Ministro monitorare le compagnie di trasporto aereo e ferroviario, che svolgono la loro attività di impresa nel territorio suddetto, favorendone la concorrenza e l’insediamento, affinché non perpetrino distorsioni o penalizzazioni a danno dell’economia locale”.

”Infine, si indaga l’effettiva volontà del Ministro di aprire un tavolo di concertazione con le parti interessate, al fine di scongiurare l’isolamento dell’intera area ionico-salentina, tra le più importanti e popolose del Mezzogiorno, soprattutto in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Appare urgente fornire ai cittadini risposte concrete, tenendo conto che tantissimi pugliesi lavorano o studiano in altre Regioni italiane e che, spesso, si ritrovano anche a fare i conti con le carenze del sistema di trasporto ferroviario, lacunoso di collegamenti diretti fra il Nord e il Sud del Paese», conclude il senatore Mario Turco.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp