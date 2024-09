Trapani-Picerno 0-3: doppietta per Maiorino, chiude i conti Volpicelli

La partita perfetta. La fa il Picerno, al Provinciale, al cospetto di un Trapani si ambizioso ma che paga a caro prezzo le leggerezze in fase difensiva. Gli uomini di Tomei sfruttano al meglio le opportunità che si presentano, mostrando anche buone trame corali. Cosi si spiega lo 0-3 finale, che porta i lucani a sei punti.

Formazioni: padroni di casa col 4-3-3, artiglieria pesante con Lescano principale interpete, Tomei risponde col 4-2-3-1 e Petito unica punta. Ma il principale protagonista del match è in realtà Maiorino. E’ sua, al 20′, la rete del vantaggio rossoblù. Errore difensivo di Gelli che perde palla, il 20 ci crede e ruba palla in piena area, per poi trafiggere Seculin. 0-1, rete di cinismo e prepotenza. Occasionissima anche al 40′: Petito ci prova dalla distanza, respinge il portiere trapanese. Al 46′, nel recupero, Summa si esalta poi su Kanoute da posizione ravvicinata. L’ex Taranto punta Allegretto e calcia, palla in angolo.

Nella ripresa Torrisi getta nella mischia Bifulco, Spini e Celiento tutti insieme. Ma la scelta non prova alcuna scossa, anzi. Al 48′ è il Picerno a raddoppiare: Vitali imbecca Petito, quindi palla in mezzo ancora per Maiorino che trova il varco giusto in area gonfiando la rete. Doppietta personale e 0-2. Al 63′ ecco il tris che chiude i conti, lo firma Volpicelli, entrato al posto di Esposito. Taglio di De Ciancio, Gelli e Celiento bruciati sul tempo e palla alla sinistra del portiere, 0-3. Il Trapani prova a cercare almeno il gol della bandiera, ma la porta e stregata. La madre di tutte le occasioni al 75′: rasoterra potente di Karic che s’infrange contro il palo. Al 92′ Lescano ci prova addirittura in rovesciata, ma il punteggio non cambia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author