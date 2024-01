TRANI – Una donna di 70 anni è stata investita da un’auto nel pomeriggio del 16 gennaio in via Imbriani a Trani. La vittima, soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Bonomo di Andria, ha riportato la frattura del femore, un taglio alla fronte e alla mano destra, oltre ad alcune ferite al viso dovute alla caduta dopo che il mezzo l’ha travolta. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso e la sua posizione è al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi del caso.

