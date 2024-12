Trani, incendio in autosalone: è il momento della conta dei danni

E’ tempo di bilanci per i residenti di Via Superga a Trani, scossi nelle scorse ore da un forte incendio in un autosalone situato al piano terra di un condominio. Diversi gli autoveicoli dati alle fiamme a causa di quello che sembrerebbe essere stato un fenomeno di autocombustione. Come ci raccontano alcuni residenti le fiamme hanno lambito parzialmente il primo piano, dove è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, entrati da una finestra per portare ossigeno ad una residente allettata. Ossigeno necessario anche per uno degli agenti di polizia locale a causa del fumo respirato nei primi concitati momenti. Non si registrano feriti ma solo un grande spavento per i residenti e un forte rammarico del titolare dell’attività per gli ingenti danni provocati dalle fiamme.

