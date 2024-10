Trani: coltivava marijuana in casa, arrestato

Coltivava illegalmente marijuana in casa. Per questo un giovane, residente a Trani, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della polizia di Stato e risponde di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Numerose le segnalazioni arrivate alla sezione Antidroga della questura Bat. La denuncia riguardava un forte odore di cannabis provenire dall’appartamento in cui, poi, sono state trovate diverse piante di marijuana. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto specificatamente una coltivazione di marijuana composta da 11 piante con ricche infiorescenza ed ulteriore sostanza stupefacente già essiccata. Sono in corso attività investigative volte a verificare se e con quali modalità la sostanza fosse destinata al mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica del tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

