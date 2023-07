ll cocchio di Cenerentola oggi porta con sé una storia tristissima: la carrozza spesso usata per cerimonie, trainata da due cavalli bianchi, è ferma su Corso Vittorio Emanuele dove uno dei due cavalli è in agonia disteso sulla strada. Intorno si è creato un capannello di persone che ha cercato di rinfrescare la povera bestia, ma al momento in cui pubblichiamo sembra essere in agonia. Evidente che la causa possa essere il caldo feroce di questa giornata della quale si sapeva si sarebbe raggiunto il picco. Sul posto è intanto giunto un medico veterinario che sta valutando le condizioni di salute del cavallo.

