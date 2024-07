Trani, carcinoma mammario: nuovi farmaci e terapie

La terapia medica del carcinoma mammario, nell’ambito dell’ormai consolidato approccio multidisciplinare, si arricchisce costantemente di nuovi farmaci. Negli ultimi anni infatti,numerosi di questi sono stati in grado di migliorare gli outcome più importanti di questa neoplasia, altri attendono l’immissione in commercio, mentre altri sono ancora in fase di sperimentazione clinica.

Ai nuovi trattamenti di questa patologia è stato dedicato il congresso organizzato a Trani dall’Unità Operativa Complessa di Oncologia del presidio “Dimiccoli” di Barletta; all’interno di Palazzo San Giorgio si sono alternati gli interventi degli oncologi, che si sono anche confrontati in una tavola rotonda con le associazioni di volontariato.

Di fondamentale importanza si conferma l’attività di prevenzione, che può garantire un intervento tempestivo per la cura del carcinoma mammario, salvando così molte vite.

