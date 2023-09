Tragico schianto nel foggiano, muore motociclista 25enne

Un 25enne è morto in un incidente stradale verificatosi nella mattinata di domenica 17 settembre tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, nel foggiano. L’uomo era in sella a una moto che quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un’automobile. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Ferite lievi per le due persone a bordo dell’auto.

