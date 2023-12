Tragico schianto a Taranto, due morti e un ferito grave

TARANTO – Incidente stradale mortale nel primo pomeriggio di domenica 24 dicembre a Taranto, in Via Michele Pierri, nei pressi del nuovo ospedale in costruzione. In due hanno perso la vita: un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 22. Entrambi viaggiavano a bordo di una BMW, rimasta coinvolta in una terribile carambola con una Kia, una Lancia Delta e un furgone. Ci sarebbe anche un ferito grave, il conducente della Kia, trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata. Sul posto si sono recati prontamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Taranto, le ambulanze del servizio sanitario 118 e gli agenti della Polizia Locale di Taranto per i rilievi che serviranno per ricostruire la dinamica. L’arteria che dal capoluogo ionico conduce alla strada San Giorgio-Pulsano è stata interrotta al traffico per consentire le operazioni di soccorso. (Foto Francesco Manfuso)



