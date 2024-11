Tragedia sul lavoro a Lecce: precipita e muore sul colpo

Tragedia a Lecce nella mattinata di martedì 5 novembre. Intorno alle 09.30, Antonio Greco, 72 anni, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre effettuava dei rilievi al primo piano di una palazzina in costruzione in via Lamarmora, a due passi dalla centralissima Piazza Mazzini. Da una prima ricostruzione, sembra che per effettuare una misurazione sul balcone si sia sporto perdendo l’equilibrio.

Ingegnere e titolare di uno studio tecnico, era sul posto per conto della ditta che sta realizzando i lavori. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e gli ispettori dello Spesal per stabilire la dinamica e accertare le responsabilità.

➕➕➕ IN AGGIORNAMENTO ➕➕➕

