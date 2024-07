Torricella, tentato omicidio: arrestato 53enne pregiudicato

La Polizia ha arrestato un uomo di 53 anni, ritenuto responsabile del tentato omicidio avvenuto nei pressi di una pescheria nella località Monacizzo, a Torricella, nel tarantino.

Nella mattinata di lunedì 1° luglio, il Commissariato di Manduria ha ricevuto la segnalazione che un uomo, un 31enne tarantino pluripregiudicato per reati legati agli stupefacenti, si era presentato al Pronto Soccorso con un proiettile nell’avambraccio destro.

La vittima ha dichiarato di essere stato colpito da un’arma da fuoco mentre si trovava nelle campagne tra Lizzano e Pulsano, ma il suo racconto non ha convinto gli investigatori. Al momento delle dimissioni, il 31enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per favoreggiamento.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Taranto e dal Commissariato di Manduria hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. L’autovettura della vittima è stata trovata nascosta in un fondo agricolo a Lizzano, crivellata di colpi. Grazie al sistema di videosorveglianza, è stato possibile identificare un individuo che ha sparato diversi colpi di pistola contro il 31enne, ferendolo.

L’arrestato, un 53enne con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, contro la persona e per stupefacenti, ha indicato agli investigatori il luogo dove aveva nascosto la pistola utilizzata, risultata con la matricola abrasa. Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio, porto abusivo di arma clandestina, detenzione illecita di arma da fuoco, esplosione di colpi in luogo pubblico e ricettazione.

Attualmente, il 53enne si trova presso la Casa Circondariale di Taranto. Le motivazioni del gesto restano ancora sconosciute.

