TORRICELLA – A causa del maltempo danni e disagi nel comune di Torricella nel tarantino. Nel pomeriggio di oggi abbattuti un albero di grosse dimensioni es un palo della rete di telecomunicazioni. Fortunatamente non ci sono stati feriti, grande lavoro per i Vigili del fuoco del distaccamento di Manduria costretti ad operare a lungo in Via Diaz, per liberare l’area in cui è caduto l’albero.