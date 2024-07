Torna Trulli n’ Beer: festa della birra ad Alberobello

L’Associazione Pinnacoli ha annunciato con entusiasmo il ritorno del Trulli n’ Beer, la celebre festa della birra che si terrà ad Alberobello, nello scenario unico dei trulli, dal 16 al 25 agosto. Questo evento, patrocinato dall’assessorato Manifestazioni e Spettacoli del Comune di Alberobello, offre dieci serate di intrattenimento gratuito, celebrando la cultura locale.

Musica, gastronomia e tradizione

Il Trulli n’ Beer si svolgerà in Viale Einaudi, offrendo un’opportunità imperdibile per immergersi nella cultura locale. Gli ospiti potranno gustare birre artigianali della Valle d’Itria, del Salento e di altre regioni del mondo, accompagnate da prelibatezze gastronomiche locali e internazionali in un’atmosfera suggestiva.

Innovazioni per un’esperienza unica

L’edizione di quest’anno presenta diverse novità logistiche. «Abbiamo introdotto nuove strutture e tecnologie per migliorare l’esperienza del Trulli n’ Beer», ha dichiarato Franco Miccolis, presidente dell’Associazione Pinnacoli. I nuovi stand sono stati scelti per essere più funzionali e accoglienti, mentre il palco rinnovato con tecnologie LED e un sistema audio avanzato garantirà una qualità visiva e sonora superiore per tutte le esibizioni musicali.

Una festa per tutti

Il Trulli n’ Beer non è solo per gli amanti della birra, ma è una celebrazione per tutta la famiglia. L’area attrezzata di circa 7mila metri quadrati ospiterà giostre e giochi per i più piccoli, oltre a una variegata programmazione musicale che spazierà tra diversi generi.

La proposta artistica

Tra i protagonisti dell’edizione 2024 ci saranno The Hers, Banda Eufonica, Crifiu, Ceralacca Band, Santino Cardamone, Terraròss, Tribemolle, Vasconnessi e molti altri artisti. L’intrattenimento sarà garantito anche da Piero Romanazzi, affiancato da Davide Losavio, Dj Biundo, Patrik the Voice, Paolo M e Marianna.

Informazioni pratiche

L’ingresso a tutte le serate è libero. Per maggiori dettagli su eventi, orari e attività, visitate il sito ufficiale www.trullinbeer.it e seguiteci sui nostri canali social, cercando Trulli n’ Beer su Facebook e Instagram. Unitevi a noi dal 16 al 25 agosto per un’esperienza indimenticabile tra musica, cultura e tradizioni!

