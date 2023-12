Torna l’edizione invernale del Taranto Comix

Il Taranto Comix, organizzato da “Taranto Comix Associazione Culturale” nella sua veste invernale, spegne la sua nona candelina: il 16 e il 17 dicembre gli appassionati di fumetti e videogiochi di Taranto e di tutta la Puglia (e non solo) si danno appuntamento al Palafiom.

Il titolo di questa edizione è “NoveVite”, come quelle dei gatti di ancestrale memoria, a testimonianza di come la manifestazione stia crescendo, adattandosi ai tempi che corrono e alle esigenze di un pubblico in crescita. A fare da contraltare, un iconico Heavy Bone e il suo esercito di degli zombie, sapientemente illustrati da da Enzo Rizzi.

“Il Taranto Comix è un evento in continua evoluzione, ormai nevralgico per il tessuto culturale tarantino – commentano gli organizzatori Luigi Minonne e Andrea Romandini –. Quest’anno abbiamo concentrato i nostri sforzi per dare agli utenti una maggiore fruibilità degli spazi; il Taranto Comix continua con il suo processo di crescita!”.

Ringraziamo il Comune di Taranto, ed in particolar modo il Sindaco Melucci e l’Assessore Fabiano Marti, per l’appoggio e l’attenzione sempre mostrata verso la manifestazione.

Quali sono le novità dell’edizione 2023?

Sono due per questa nona edizione.

La prima riguarda la presenza di quattro grandissimi ospiti, amati nel mondo dell’Entertainment:

– Dario Moccia, tra i più famosi streamer italiani, con più di 300k followers su Twitch, sarà presente sabato 16 dicembre dalle ore 16:00 e domenica 17 dicembre dalle ore 11:00, per incontrare i suoi fan e parlarci di lui sul palco del Taranto Comix.

– Chiara Fabiano, celebre doppiatrice di Bobby Brown e Jehna Ortega nelle acclamate produzioni Netflix “Stranger Things” e “Mercoledì”, e Mattia Fabiano, doppiatore italiano di Dustin Henderson di “Stranger Things”, Xavier della serie “Mercoledì” e Jace di “House of the Dragon”, saranno presenti sul palco e per incontrare i fan solo sabato 16 dicembre dalle ore 15:30.

– Mandrake, per la seconda volta al Taranto Comix, ritorna domenica 17 dicembre dalle ore 11:00 pronto per farci divertire con i suoi molteplici personaggi, che hanno conquistato il web.

La seconda, invece, riguarda il progetto “MORE SPACE, MORE FUN”, che porta maggiore valore e (soprattutto) maggiore spazio all’interno del Taranto Comix. Quest’anno infatti abbiamo installato due tecnostrutture esterne che ospiteranno 72 mq di area gioco e 84 mq di area mercato; questo ci consente di avere più spazio all’interno del palazzetto per gli stand e di migliorare l’experience dei nostri amici Comixiani, garantendo un maggior divertimento per tutti.

L’Area Gioco vede protagonisti

– Brickout RLUG con i famosissimi Mattoncini Lego messi a disposizione del pubblico per giocare e costruire dando spazio alla propria immaginazione, e la possibilità di partecipare a due gare pomeridiane di Speed Building e Speed Bricking.

– Mek Toys che, insieme agli di DV Giochi, Ghenos Games, Alc Mellon, Tana dei Goblins,sono pronti a farvi scoprire le tante novità legate al fantastico mondo dei giochi da tavolo, con sessioni speciali, presentazioni sul palco e dimostrazioni delle novità presentate a Lucca 2023.

Ritorna il Gruppo Modellisti Jonici. che omaggerà i più piccoli con kit di montaggio e un workshop sul modellismo, e l’Escape Rooms di Bruum Escape con “La roulotte del Cartomante”, per tutti coloro che desiderano cimentarsi in rompicapo all’ultimo respiro.

Finite le novità? No di certo! Per farvi tornare indietro nel tempo e rivivere una delle più affascinanti saghe cinematografiche, ci sarà una Delorean DMC-12 ORIGINALE, immatricolata in California e importata dall’Olanda, con tanto di certificato di auto storica.

Spazio anche ai più piccoli che, oltre a divertirsi nelle aree gioco, saranno proprio loro a mettere alla prova la creatività partecipando ai corsi gratuiti di disegno organizzati da Grafite Kids. Non solo, con il “Cosplay Challenge Kids” giovanissimi cosplayers potranno indossare i panni dei loro personaggi preferiti.

E a proposito di cosplay, non poteva certo mancare la Gara Cosplay – grazie alla collaborazione di Antonella Fazio, in arte Lady Nakama, del Nakama Comics&Manga – con la sfilata canonica del sabato e la premiazione della domenica. Agguerritissimi cosplayers si sfideranno sfilando su una passerella appassionante ed estrosa e mostreranno i loro costumi per aggiudicarsi il titolo di: Miglior Cosplay Maschile – Miglior Cosplay Femminile – Miglior Gruppo Cosplay – Miglior Cosplay in assoluto.

Per poter partecipare alla gara, il regolamento lo trovate cliccando su questo link: https://bit.ly/3R6iRca

I fumettisti ospiti del Taranto Comix 2023

Oltre al sopracitato Enzo Rizzi, la nostra rockstar di questa edizione, il Taranto Comix è lieto di ospitare Gianfranco Florio, disegnatore ed illustratore per Disney Italia e Disney Worldwide. Florio è pronto a dedicare e disegnare paperi e topi per tutti coloro che lo desidereranno.

E direttamente da Dusseldorf (Germania), Stefanie Hermes, vero talento internazionale con una pagina Instagram che conta più di un milione di followers. Al Taranto Comix presenta il suo libro dal titolo “The Little Trashmaid” che affronta la tematica del mare e del suo ecosistema, argomento tanto caro a noi di Taranto.

Sempre nutrita l’Artist Alley: Andrea Buongiorno, Alessandro Amoruso, Sara Torre, Raffaele De Leo, Sofia Balestrucci, Gabriele Benefico,Gianfranco Vitti, Walter Trono, Alessio Fortunato, Rozenberry, Piero Molendini, Laura Papa e Alessandro Greco.

Immancabile la presenza della scuola Grafite con l’infaticabile Gian Marco De Francisco che in compagnia di Giuseppe Latanza, Fabrizio Malerba, Francesca Vivacqua, Benedetto Gemma, Domenico Sicolo, Antonio Antro, Marina Mundo, Valerio Pastore, sosteranno gli allievipresenti in fiera e che per due giorni si alterneranno durante le sessioni di live sketching. Insieme a loro, il parco autori di Ottocervo: Maurizio Cotrona, Ivan Appio, Licia Cascione, Rocco Casulli e Federico Perrone.

Il popolo del Taranto Comix potrà conoscere VAGA, special guest dello stand Grafite, vincitrice nel 2022 del Lucca Project Contest e che a Taranto presenta “Dog” il suo libro di esordio, in un talk condotto dal buon Domenico Bottalico.

Le CASE EDITRICI presenti al Taranto Comix 2023:

– Giallo China, che per l’occasione presenta, in anteprima, il Giallo Magazine;

– Penna Nera, con un parco autori composto da 7 fumettisti e illustratori

– Nippon Shock, che presenterà le novità 2024 con Adriano Forgione, Andrea Yuu Dentuto e Cristina D’Auria;

– Lavieri Edizioni, con la presentazione del terzo volume de “Le Indagini di Andrè Dupin”, noir ambientato nella Taranto degli anni 50, in presenza degli autori Liuzzi, Vitti e Benefico;

– Silly Studios, con la presentazione del volume “The Little Trashmaid”.

IL PALCO

Cerimonieri e coordinatori di tutte le attività sul palco saranno Francesco Pavone e Riccardo Cantù oltre all’immancabile Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria per altri appuntamenti, tra cui i tanto attesi Ink Wars, ossia le sfide 1vs1 tra fumettisti: sabato 16, Alessio Fortunato vs Walter Trono e domenica 17, Vaga vs Gianfranco Florio. Da non perdere.

Altre attività di sicuro interesse saranno:

– Massimo Triggiani One Man Show, spettacolo di doppiaggio interattivo;

– Marvel: Il cinema delle Meraviglie, presentazione del libro con gli autori M. Pinto e A. Zaum;

– Storie: momenti iconici della TV italiana, con Billi Foster

– e altri talks a tema curati da GOT Puglia, Alchill, Heichocous e Dv Giochi.

PREZZO BIGLIETTO

Biglietto giornaliero online: euro 10 (sul sito Postoriservato.it al seguente link:www.postoriservato.it/elenco-date.html?idSpace=128)

Biglietto giornaliero al botteghino durante i giorni dell’evento: euro 12 (sino ad esaurimento biglietti)

Ingresso libero per disabili (paga solo l’accompagnatore) e bambini fino a 3 anni.

Biglietterie fisiche dove acquistare il biglietto giornaliero:

– Nakama Comics & Manga | Corso Piemonte, 89 Taranto

– Games Time | Via Cavallotti, 51 Taranto

– Mek Toys | Viale Europa, 116/A Talsano (TA)

– All Digital | Via Roma, 148 San Giorgio Ionico (TA)

– Emporio Urahara | Viale Marconi, 59 Massafra (TA)

– Mondi Sommersi Comix Food | Viale Cavallotti, 1/E Lecce (LE)

