Torna in provincia di Taranto “Cantine Aperte”, tappa da Varvaglione

LEPORANO – Torna in provincia di Taranto “Camtine aperte” evento promosso dal Movimento turismo del vino. presso l’azienda vinicola Varvaglione a Leporano, degustazioni, visite in cantina e in vigna, e un’esclusiva masterclass, oltre a buon cibo pugliese e musica dal vivo.

