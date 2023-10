Tisci verso Monterosi-Cerignola: “I risultati arriveranno, consapevoli dei nostri mezzi”

CERIGNOLA – Cerignola di scena al “Bonolis” di Teramo domani alle 14, avversario il Monterosi fanalino di coda. Così Ivan Tisci ai microfoni del club ofantino: “Non dobbiamo farci condizionare dalla classifica attuale, il Monterosi non merita quella posizione. È una classifica molto corta, tutti se la giocano con tutti e non ci sono favoriti. Loro avranno voglia di riscattare i risultati negativi, Taurino è un allenatore molto preparato. Serve rispetto ma anche consapevolezza delle nostre possibilità e voglia di far la partita”.

Le buone prestazioni hanno evidenziato la difficoltà dell’Audace a far gol, Ivan Tisci è fiducioso del percorso dei suoi: “I complimenti ricevuti non devono essere una trappola ma uno stimolo a fare altri punti. È mancata la vena realizzativa ma la squadra crea e gioca bene, continuando così raccoglieremo ciò che meritiamo. Dobbiamo credere nelle nostre potenzialità ed essere più cattivi sotto porta”.

In dubbio Sainz-Maza, uscito in anticipo per un problema muscolare contro il Benevento. Bezzon ancora out, recuperato Neglia. Sulle scelte di formazione il tecnico ribadisce la possibilità di scegliere su più uomini: “Ho ampia scelta, ultimamente ho cambiato spesso per gli impegni ravvicinati ma la rosa è lunga. Adesso, forse, ci sono quei sei-sette calciatori che hanno giocato più di altri, ma ciò non significa che le gerarchie siano già stabilite. Faccio delle scelte in base alla partita, pensando sempre a coloro che potrebbero subentrare. Per domani ho giusto qualche dubbio da sciogliere. La squadra sta bene e si vede, domani sarà un test difficile anche per l’orario in cui giocheremo. Alle 14 il clima è ancora vicino a quello estivo, gestire le risorse sarà ancora più importante. Nessuno dovrà risparmiarsi”.

