Tiro a volo, mondiali Rabat: oro per il tarantino De Filippis nel trap

Grandissima l’Italia del Trap. Nella seconda prova di Coppa del Mondo ISSF in svolgimento a Rabat il tarantino Mauro De Filippis è salito in cattedra dando lezione di tiro a volo a tutto il Mondo vincendo la medaglia d’oro in palio oggi, mercoledì 7 febbraio.

De Filippis si è presentato in pedana per la finale con il dorsale numero quattro, ottenuto grazie al punteggio di 120/125 +9 in qualificazione. Il tarantino, portacolori della Polizia di Stato, ha subito messo in chiaro le sue intenzioni portandosi al comando sin dai primi lanci e superando in scioltezza tutte le eliminatorie.

Nel duello finale per l’oro e l’argento ha avuto come avversario il super blasonato tiratore ceco David Kostelecky, campione olimpico a Pechino 2008 e medaglia d’argento a Tokyo 2020, ma senza alcun timore reverenziale lo ha regolato con 46/50 a 45/50. Terzo l’australiano James Willet.

“Contentissimo di aver aperto la stagione 2024 nel migliore dei modi – ha dichiarato con soddisfazione De Filippis –. Dopo mesi di intensa preparazione atletica e tecnica, questo oro conferma che sto lavorando nel modo giusto per ottenere i risultati che voglio. Non intendo peccare di presunzione, ma dietro ogni sportivo ci sono anni di sacrificio e impegno ed è giusto gioire dei risultati quando arrivano. Gioia che condivido volentieri con Marco (il direttore tecnico Conti, ndr), con la Federazione e con la Polizia di Stato oltre che, naturalmente, con tutti coloro che mi sostengono e mi supportano ogni giorno”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author