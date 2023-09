Tiro a volo: il tarantino De Filippis argento agli Europei in Croazia

Medaglia d’argento agli Europei di Tiro a Volo in Croazia, nella prima giornata di finali del Trap, per il tarantino Mauro De Filippis. L’azzurro ha ottenuto il miglior score nel percorso di qualificazione, mantenendo alta la concentrazione anche in finale. De Filippis ha pagato soltanto un errore con il penultimo colpo a disposizione, chiudendo con il punteggio totale di 47/50. Davanti al tarantino si è classificato il croato Giovanni Cernogoraz, che ha trionfato con il punteggio di 48 su 50. Il podio della finale del trap maschile è stato completato dal francese Sebastian Guerrero, terzo con lo score di 35/40.

