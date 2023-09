Barletta, al via la settimana verso il Nardò

BARLETTA – Nuova settimana al via in casa Barletta, con l’obiettivo di cancellare il rammarico per il pareggio contro il Gallipoli. Pomeriggio in campo per i biancorossi che preparano il lavoro in vista del prossimo match, quello in trasferta a Matino contro il Nardò. Granata in crisi di risultati nonostante un organico da big, Ginestra guarda con fiducia ma anche con grande concentrazione.

Il tecnico campano salterà la sfida in Salento a causa dell’espulsione rimediata nelle fasi finali del match contro il Gallipoli. Polemico il mister biancorosso dopo la decisione arbitrale. Nuovi ballottaggi a partire dall’inizio della settimana, tutti i reparti coinvolti. Occhi sull’attacco, con due maglie per cinque calciatori.

