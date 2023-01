Tifo violento: Siulp, ‘Non bastano daspo e stop trasferte’

Occorre “rivedere e rafforzare gli istituti di dissuasione alla violenza” dei tifosi, perchè “il Daspo e il divieto alle trasferte, soprattutto nei campionati minori come quello in cui militano Casertana e Paganese, hanno mostrato tutta la loro inefficacia”. Lo sostiene Felice Romano, segretario del sindacato di polizia Siulp. Romano, che sul tema ha chiesto un confronto urgente al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, auspica “sanzioni pecuniarie, multe (ovvero sanzioni penali) che partano da almeno 5.000 euro sino a cifre più elevate, nei casi più gravi come quello accaduto a Pagano o sull’A1 tra i tifosi del Napoli e della Roma. Perché solo così si potrà rendere l’azione dello Stato e delle Autorità di P.S. immediatamente ed effettivamente efficaci, visto che incideranno subito sulle tasche dei violenti e dei facinorosi”.

