Terzi mandati e Pnrr, le attese dei sindaci pugliesi

Bari – I terzi mandati da sbloccare ma anche le garanzie da ottenere sul Pnrr, per non bloccare gli uffici tecnici sui progetti e le buone notizie, come gli emolumenti che crescono da gennaio: richieste e attese dei sindaci pugliesi, nelle parole della presidente Anci, Fiorenza Pascazio.

