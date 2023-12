Tentato omicidio, 22enne di Matera arrestato nel tarantino

Sabato scorso, i Carabinieri di Castellaneta (Taranto) hanno arrestato un ventiduenne originario della provincia di Matera, per il tentato omicidio di un uomo di cinquant’anni. Dopo un incontro casuale con la vittima e la sua ex compagna, a Laterza, sempre in provincia di Taranto, è scoppiata una lite che ha portato il giovane a estrarre un coltello e ferire gravemente il cinquantenne alla gola. Un’indagine rapida ha permesso agli investigatori di ricostruire l’evento grazie a testimonianze e video sorveglianza, conducendo all’arresto del presunto colpevole nella sua abitazione. Nonostante la ferita in una zona delicata, la vittima è stata trasportata all’ospedale San Pio di Castellaneta e non corre pericolo di vita.

