Tragedia a Cisternino, neonata muore subito dopo il parto

Tragedia a Cisternino (Brindisi) nella mattinata di martedì 5 dicembre. Una neonata è morta subito dopo il parto avvenuto all’interno di un’abitazione. La mamma della piccola è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi dove adesso è ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia. La notizia è confermata dall’Asl Brindisi. Sul posto i sanitari hanno subito stabilizzato la donna per un’emorragia post parto, prima del ricovero in ospedale. Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte della Procura di Brindisi.

