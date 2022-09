Paura nel pomeriggio di sabato 24 settembre a Taranto, quando sul tetto di un edificio di Viale Magna Grecia si è sviluppato un incendio. A far scattare l’allarme sono stati i residenti della zona e i passanti, nel momento in cui hanno visto una coltre di fumo nero sprigionarsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con quattro mezzi: con l’ausilio di una gru sono riusciti domare le fiamme in breve tempo. A prendere fuoco sarebbero stati dei cartoni, ma i tecnici sono al lavoro per stabilire le cause che hanno innescato l’incendio. Solo tanta tensione, fortunatamente non si registrano danni alla struttura né feriti.