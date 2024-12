Temporali e vento forte, allerta meteo arancione a Taranto

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di giovedì 5 dicembre, a causa del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Le previsioni indicano intense precipitazioni temporalesche e forti raffiche di vento, che hanno spinto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ad attivare il Centro Operativo Comunale (COC) e a disporre misure preventive, tra cui la chiusura del parco Cimino e dei cimiteri cittadini.

L’amministrazione invita i cittadini a osservare tutte le misure precauzionali per garantire la sicurezza pubblica e personale. Tra i comportamenti raccomandati, si segnalano:

• Fissare gli oggetti mobili su balconi e terrazzi;

• Prestare attenzione alla guida, moderando la velocità;

• Evitare di sostare lungo viali alberati, moli e pontili;

• Non frequentare zone a rischio allagamento, come sottopassi o strade già note per problemi di drenaggio.

Particolare cautela è richiesta anche nelle zone costiere e in caso di fulmini, evitando di avvicinarsi a pali, alberi e altre strutture sporgenti.

L’allerta avrà validità dalla mezzanotte di mercoledì 4 dicembre per le successive 24 ore. La Protezione Civile invita a monitorare costantemente gli aggiornamenti e a segnalare eventuali situazioni critiche.

