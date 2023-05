Teatro Orfeo: Sold out anche per Bollani & Joo

La Stagione Eventi musicali 2022/2023 chiude in modo straordinario con un altro “sold out”: sabato 27 maggio alle ore 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, Stefano Bollani & Hyung-ki Joo in concerto. I due grandi artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, con l’esecuzione del concerto per due pianoforti e orchestra di Francis Poulenc.

«Chiudiamo la Stagione Eventi musicali con un altro “sold out” – ha detto il M° Piero Romano – a conferma di una rassegna straordinaria, che ha coronato in modo altrettanto straordinario la ricorrenza dei trent’anni di attività della nostra orchestra. L’attesissimo concerto con Stefano Bollani & Hyung-ki Joo – che ha fatto registrare l’ennesimo “sold out” – rappresenta un atto di sincera gratitudine verso un pubblico che ci segue con costanza, passione, competenza ed entusiasmo».

Al trentesimo anno di attività, la Stagione Eventi musicali con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è una rassegna a cura dell’ICO Magna Grecia, realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto, il patrocinio del Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Kyma Mobilità, Baux Cucine e Comes.

Alla straordinaria carriera concertistica, Stefano Bollani aggiunge il suo crescente successo teatrale, radiofonico e televisivo. Ideatore e conduttore, con David Riondino e Mirko Guerrini, della trasmissione “Dottor Djembè” (Radiorai, 2006-2012), da cui nascono il libro “Lo Zibaldone del Dottor Djembè” (2008) e lo speciale televisivo “Buonasera Dottor Djembè” (Raitre, 2010). A settembre 2020 conduce “Evviva” su Radio3 insieme a Valentina Cenni.

In teatro collabora, tra gli altri, con Claudio Bisio, Maurizio Crozza, Giuseppe Battiston, Marco Baliani, la Banda Osiris e scrive le musiche per tre spettacoli di Lella Costa e per l’Antigone di Cristina Pezzoli. In tv è ospite fisso di Renzo Arbore nel programma “Meno siamo meglio stiamo” (Raiuno, 2005) e ideatore, autore e conduttore delle due edizioni di “Sostiene Bollani” (Raitre, 2011 e 2013), con cui porta la musica jazz sul piccolo schermo. E ancora, crea e conduce “L’importante è avere un piano” (Raiuno, 2016): sette appuntamenti in seconda serata su Raiuno con ospiti, improvvisazioni e musica dal vivo. Nel 2021 Bollani torna in tv con il programma di successo “Via dei Matti numero 0” scritto e condotto insieme alla moglie Valentina Cenni e in onda su Raitre.

Hyung-ki Joo, pianista e compositore anglo–coreano che ha conquistato i pubblici di tutto il mondo, definito come «uno degli esseri umani dotati di più grande talento», si è esibito con la London Philharmonic, la Royal Philharmonic e la Warsaw Symphonia. Con il violinista Igudesman ha dato vita al duo Igudesman & Joo, creando spettacoli dove la musica classica si unisce alla cultura popolare in un susseguirsi di sketch comici.

Queste due grandi personalità – Stefano Bollani e Hyung-ki Joo – insieme a due pianoforti, sotto la direzione del Maestro Romano, delizieranno il pubblico con il “Concerto per due pianoforti e orchestra” di Poulenc.

