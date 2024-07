Team Altamura, ufficiali Di Donato e Rolando. Fatta per Sabbatani

Adesso c’è anche nero su bianco, ad Altamura il duo Grammatica-Di Donato è ufficialmente operativo. Annunciato anche l’arrivo di Mattia Rolando, esterno offensivo nella passata stagione a metà tra Renate e Foggia. Il nuovo corso biancorosso comincia con un nome di spessore, il classe ’92 è stato tra le note liete della seconda parte di campionato del Foggia con il suo estro e la sua rapidità sulla fascia destra. Grammatica a lavoro in vista di lunedì 15 luglio, quando al “D’Angelo” ci sarà il raduno, due giorni prima della partenza verso il ritiro di Alfedena, in Abruzzo, che durerà fino al 3 agosto. Primo impegno tra i pro dei murgiani domenica 11 agosto, alle 21, in Coppa Italia sul campo della Turris. Sarà l’esordio sulla panchina altamurana per Daniele Di Donato, alla sua sesta stagione da allenatore in Serie C, per lui finora un campionato di D vinto ad Arzignano nel 2019.

Un mese esatto, dunque, in cui la squadra mercato biancorossa dovrà costruire un organico che non smarrirà, del tutto, la base del gruppo che poco tempo fa ha trionfato nel Girone H: saranno, infatti, confermati Dipinto e Bolognese a centrocampo, oltre all’attaccante Molinaro.

Si parte dall’intenzione di fare minutaggio, viste anche le ingenti spese che il club dovrà affrontare nei prossimi mesi per giocare al San Nicola le proprie gare interne. A cominciare quasi sicuramente da un portiere under ma non da Fernandes che, in quanto straniero, non risulterebbe nel computo del minutaggio e sarebbe inoltre ad un passo dal Casarano. Trattative chiuse per due classe 2002, il terzino destro Matteo Poggesi, ex Pro Sesto, ed Antonio Sabbatani, attaccante che il ds Grammatica ha già avuto a Ravenna, quest’ultimo ha già firmato un biennale, per lui dieci gol nell’ultimo Girone D di Serie D. In valutazione Daniel Frey, terzino sempre del 2002 della Cremonese. Sulla fascia piace anche il 2003 Mane, in uscita dal Bari. La Team si muove anche sul fronte over. In difesa accordo con l’ex Martina Silletti. Sulla trequarti piace l’ex Catanzaro Bombagi, rinforzo invernale del Mantova poi promosso in Serie B. Per l’attacco resta immutato l’interesse per Andrea Magrassi, centravanti trentunenne del Cittadella.

