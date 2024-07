Soncin firma con il Taranto, le sue prime dichiarazioni in rossoblu

TARANTO – Matteo Soncin, 23 anni, come annunciato da Antenna Sud e’ un nuovo calciatore del Taranto. Ha firmato un contratto di un anno con i rossoblu. Dopo il settore giovanile con il Milan ha disputato consecutivamente le ultime quattro stagioni in serie C con la maglia della Pergolettese, negli ultimi due campionati sempre presente tra i pali. Ecco le sue prime dichiarazioni

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author