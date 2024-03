Altamura, scatto per la C: Saraniti piega il Santa Maria Cilento

La Team Altamura torna a correre dopo la sconfitta di Martina e conquista tre punti pesantissimi contro il Santa Maria Cilento fanalino di coda: allo stadio D’Angelo termina 1-0 a favore dei murgiani. che a sei giornate dalla fine del campionato salgono a quota 59 punti in classifica e si mantengono in vetta a debita distanza dal resto delle inseguitrici.

Giacomarro opta per il consueto 3-4-3 con Addiego Mobilio, Saraniti e Loiodice a comporre il terzetto offensivo, Esposito risponde con un 3-4-3 nel quale Nunziante, Gaeta e Catalano sono i tre riferimenti offensivi.

I padroni di casa partono con il piede premuto sull’acceleratore. Al minuto 9 la prima chance capita sul piede di Loiodice che, ben servito dalla destra, dall’interno dell’area colpisce a botta sicura ma viene fermato dalla traversa.

Al minuto 30 è nuovamente il numero 10 ad avere sul destro l’occasione dell’1-0, ma il suo tentativo al volo viene respinto nei pressi della linea da un difensore. Due minuti dopo è il turno di Maccioni che con il mancino dal limite sfiora l’incrocio dei pali: la sfera, deviata, termina a lato.

Minuto 34, il copione è sempre lo stesso: la Team attacca, questa volta dalla sinistra con Chietti, ma non riesce a far gol; bravo nella circostanza Cannizzaro a rifugiarsi in corner. Al minuto 45, poi, la doppia occasione più importante della prima frazione: Loiodice, pescato in posizione regolare, conclude di potenza in due riprese, ma in entrambi i casi è super Cannizzaro a respingere.

La ripresa inizia così come era finito il primo tempo, con i biancorossi proiettati in avanti, ma questa volta con esiti più fortunati. Già, perché è il minuto 51 quando un bel cross da sinistra trova ben appostato al centro dell’area Saraniti: il numero 9 calcia senza precisione, ne esce un campanile che viene raccolto da lui stesso e depositato in rete a porta praticamente sguarnita. Delirio al D’Angelo.

A quel punto i ragazzi di Giacomarro provano a raddoppiare subito e si rendono pericolosi prima al minuto 57 con Addiego Mobilio, il cui pallonetto viene stoppato da Cannizzaro, e poi al minuto 62 con Loiodice, il cui sinistro al volo termina alto sopra la traversa.

Con il trascorrere dei minuti la partita perde d’intensità e in casa Altamura inizia a subentrare un pizzico di paura per la pesantezza della posta in palio. Di fatto, però, gli ospiti non riescono mai a impensierire Fernandes e così, dopo sei minuti di recupero, si arriva dritti al triplice fischio. Può far festa la Team Altamura, la Serie C è sempre più vicina.

ALTAMURA-SANTA MARIA CILENTO 1-0

RETI: 51’ Saraniti (TA).

ALTAMURA (3-4-3): Fernandes; Pellegrini (18′ st D’Innocenzo), Petta (28′ st Cipolla), Bertolo; Chietti, Logoluso, Bolognese, Maccioni; Addiego Mobilio (13′ st Lattanzio), Saraniti (28′ st Colella), Loiodice (45’+2 st Kharmoud). Panchina: De Luca, Tataru, Orfano, Molinaro. All.: Giacomarro.

SANTA MARIA CILENTO (3-4-3): Cannizzaro; Cocino, Campanella, Brugaletta; Maiese (26′ st D’Auria), Borgia (33′ st Ventura), Mudasiri (15′ st Chironi), Coulibaly; Nunziante, Gaeta (41′ st Ferrante), Catalano (9′ st Di Fiore). Panchina: Pappalardo, Della Corte, Szymanski, Bonfini. All.: Esposito.

ARBITRO: Leone di Avezzano.

AMMONITI: Mudasiru (SMC), Cannizzaro (SMC), Petta (TA), Nunziante (SMC), Chironi (SMC).

NOTE: Recupero: 2′ pt; 6′ st

