Team Altamura, l’obiettivo è chiudere il 2023 in vetta

ALTAMURA – Tornare a vincere? Fatto. Sfruttare il turno favorevole? Fatto. La Team Altamura non ha perso tempo, il pareggio interno con la Paganese non ha lasciato strascichi, la squadra di Giacomarro è tornata a correre sfruttando a pieno lo stop del Casarano e mantenendo le distanze dal Nardò. Un testa-coda come quello contro il Gallipoli può apparire scontato ma così non è: nessun avversario può essere sottovalutato in un campionato del genere. Sul campo che era costato la panchina della Fidelis a Farina, Giacomarro ha invece ribadito la posizione del suo Altamura, vincendo una partita sporca e puntando sempre sui soliti due perni: una difesa bunker, perforata soltanto una volta nelle ultime sette partite, ed un attacco cinico e spietato quando si presenta l’occasione giusta. Loiodice segna sempre ed è ormai una certezza, quattro gol nelle ultime cinque gare, il fantasista barese si sta confermando, anche nella Murgia, uno dei calciatori più decisivi della categoria. Ma la novità più bella è rappresentata da Andrea Mobilio, l’esterno biancorosso arrivato giovedì scorso ha subito timbrato il cartellino al suo esordio, arricchendo il parco attaccanti con freschezza, qualità e rapidità.

L’obiettivo della Team adesso è quello di chiudere questo 2023 da campione d’inverno, un titolo fine a se stesso ma che darebbe un ulteriore slancio ad una squadra pronta ad affrontare, tra le mura amiche, una partita potenzialmente simile a quella contro i salentini: il Bitonto, prossimo step dei biancorossi, fa infatti della solidità il suo punto di forza nella lotta salvezza. Ma vincere sarà fondamentale, l’ultimo appuntamento del girone d’andata andrà poi a coincidere con il durissimo derby di Matera, un potenziale scontro diretto a cui giungere nel miglior modo possibile.

