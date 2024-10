Team Altamura, le probabili scelte di Di Donato per il Monopoli

Non c’è tre senza quattro. O almeno così si augura la Team Altamura di mister Di Donato che, dopo i sette punti conquistati nelle ultime tre giornate, va a caccia di ulteriore continuità. Sabato al San Nicola, teatro delle sfide interne dei murgiani fino a questo momento, arriva il Monopoli di Colombo, reduce da un avvio di stagione strepitoso: i biancoverdi, fermi a quota 13 punti, occupano la terza posizione in classifica in solitaria, alle spalle dei soli Picerno e Benevento. L’impegno è dunque di quelli proibitivi, ma i biancorossi stanno bene, sono in fiducia e, dopo le due vittorie consecutive conquistate in trasferta, vogliono sbloccarsi anche tra le mura amiche.

Niente rivoluzioni per l’ex tecnico del Latina, orientato a puntare nuovamente sul 3-5-2 ammirato nelle ultime uscite. Da non escludere una riproposizione in toto dell’undici sceso in campo dal primo minuto contro il Giugliano nello scorso weekend: possibile spazio per il terzetto difensivo composto da Silletti, De Santis e Gigliotti a protezione del portiere Pane, fiducia a Manè e Poggesi sulle corsie laterali, con Rolando ad agire ancora una volta nei panni di mezzala al fianco di Dipinto e Andreoli. Nel reparto offensivo, forse, i maggiori dubbi allo stato attuale delle cose: l’unico sicuro di una maglia da titolare è Leonetti, mattatore con una doppietta contro i campani; insieme a lui potrebbe essere confermato Molinaro, ma attenzione alle candidature di Palermo e di D’Amico, anche lui in gol contro il Giugliano. Capitolo infermeria: Di Donato spera di riuscire a recuperare Sabbatani e Sadiqi, rimasti ai box domenica scorsa; se i due ce la dovessero fare, a prescindere però, partirebbero dalla panchina.

