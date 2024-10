Dopo oltre 20 anni Oria riparte dalla 3a Categoria con solo oritani

Dopo oltre 20 anni di assenza, Oria torna ad avere una prima squadra. La SSD Oria Calcio ha infatti approfittato dei lavori di riqualificazione dell’impianto comunale di viale Grande Europa per iscrivere una prima squadra al campionato di Terza Categoria, che avrà inizio nelle battute finali del mese di ottobre.

I tempi di consegna dell’impianto di Contrada Salinelle hanno messo la società nelle condizioni di partire in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale. Un fattore, questo, che di sicuro non ha scoraggiato chi per primo crede in questa iniziativa.

La guida tecnica della prima squadra è stata infatti affidata a mister Pasquale Salerno, allenatore che in carriera vanta esperienze importanti tra i dilettanti e non solo. Dopo aver vinto campionati di Prima Categoria e Promozione, Salerno è stato anche ct della Nazionale Italiana Under 17 e 18 (dove ha allenato calciatori del calibro di Stephan El Shaarawy, Mattia Perin e Pietro Iemmello). Mister Salerno torna dunque in panchina quasi dieci anni dopo l’ultima avventura che lo ha visto di scena a Martina Franca in Serie C. Lo fa per Oria, con ragazzi di Oria, ed alla guida della nuova Oria Calcio.

