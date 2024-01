Team Altamura, gennaio per legittimare il primato in classifica

ALTAMURA – Dalla Gelbison alla Gelbison, la Team Altamura torna in campo e lo fa dopo il derby di Matera vinto, da campione d’inverno e da capolista indiscussa del campionato. Un girone d’andata quasi perfetto cominciato proprio contro i campani, una vittoria di misura che è un po’ la caratteristica che ha contraddistinto finora gli uomini di Giacomarro, solidi ma allo stesso tempo cinici e spietati. Una zampata di Loiodice alla prima giornata, una pennellata due settimane fa nel derby, in totale nove i gol del fantasista barese sempre più protagonista tra i biancorossi. Con il dieci a segno la Team ha vinto sette partite su nove, incanalando una serie di otto vittorie ed un pareggio dopo il k.o. di Casarano datato 29 ottobre.

Si riparte con la trasferta di Castellabate contro la Gelbison, una delle grandi deluse di questa stagione. Sfida difficile e di categoria, una delle classiche gare in cui bisognerà dimostrare ancora tutti i meriti con cui si è ottenuto il comando del Girone H. Martina e Nardò distano sei punti ma non resteranno certamente a guardare, fatto sta che il mese di gennaio, calendario alla mano, potrebbe consentire sulla carta ai murgiani di legittimare il primato. Al “D’Angelo” arriveranno Manfredonia e Rotonda, nel mezzo la trasferta sul campo della Palmese. Il vantaggio è cospicuo, non definitivo, ma questo mese potrebbe seriamente indirizzare la stagione in vista del tour de force previsto tra febbraio e marzo. Giacomarro potrà contare su un organico ricco e di spessore, in avanti Saraniti sta iniziando ad ingranare e Mobilio ci ha messo meno di niente per timbrare il cartellino. A centrocampo è ufficiale l’arrivo del classe ‘98 Daniele Cipolla, reduce dall’esperienza con il San Marzano.

Tutto porta a sensazioni positive, il clima è sereno, in città si respira un’aria che mancava da decenni, il giro di boa è stato raggiunto nella miglior maniera possibile ma il bello verrà soltanto adesso, per la prima del nuovo anno c’è la Gelbison.

