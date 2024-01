Cerignola, Ligi e Martinelli ancora out. Diversi rientri in gruppo

CERIGNOLA – Il lavoro sul campo è la priorità in casa Cerignola, a poche ore dal primo impegno ufficiale del nuovo anno contro il Messina i gialloblù hanno superato il Lavello, formazione militante in Eccellenza Lucana, in un allenamento congiunto terminato 6-0 al “Monterisi”. Nella sgambata sono andati a segno Ruggiero, Neglia e Carnevale, si è trattato di un semplice test per mettere ulteriore benzina nelle gambe e per dar spazio a chi finora ha giocato meno.

Ivan Tisci ha confermato il suo 4-3-2-1 anche nell’allenamento congiunto contro i lucani. Dal primo minuto si è rivisto Capomaggio nei quattro di difesa, l’argentino è ormai pienamente recuperato, mentre D’Ausilio, schierato ancora come mezzala, è uscito zoppicante a causa di un contrasto, non dovrebbe comunque essere nulla di grave. L’infermeria tende a svuotarsi ma è ancora presto per cantar vittoria: Malcore è stato tenuto a riposo a scopo precauzionale, Martinelli e Ligi non hanno preso parte alla seduta, quest’ultimo sembra comunque essere sulla strada del recupero a differenza dell’ex Catanzaro che ne avrà ancora per un po’ causa lesione al polpaccio. A Messina dovrebbe rientrare capitan Allegrini, in campo nella sgambata del giovedì per quarantacinque minuti. Sono tornati in gruppo anche Sainz-Maza, Ghisolfi, Bianco, Tentardini e Rizzo che però proseguono il lavoro a parte sperando in una convocazione per la gara di domenica. Contro il Lavello tanto spazio alle seconde linee ed agli under, su tutti Carnevale, fantasista classe 2004 autore di una tripletta ma in campo soltanto per mezz’ora tra campionato e Coppa Italia. Minuti anche per Mattia Vitale, nelle prossime ore si capirà se il centrocampista proseguirà la sua avventura in gialloblù o farà ritorno alla Sampdoria.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp