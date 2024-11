Altamura, Di Donato: “La Coppa Italia può aprire scenari interessanti”

Archiviare in fretta la sconfitta col Picerno per superare l’ostacolo Potenza. Pochi giorni dopo il match di campionato, infatti, l’Altamura torna in campo per affrontare la squadra di De Giorgio negli ottavi di Coppa Italia di Serie C. Un impegno da non sottovalutare per i biancorossi, come dichiarato dal tecnico Daniele Di Donato alla vigilia del match: “In questi giorni, abbiamo privilegiato il recupero delle energie. La gara di domani sarà importante, vogliamo passare il turno perché la Coppa Italia può aprire scenari interessanti. Per questo schiererò la formazione migliore”.

Il ruolo di D’Amico: “Felice si è messo a disposizione della squadra e credo che stia disputando la sua stagione migliore da quando è tra i professionisti. La sua qualità è sotto gli occhi di tutti e sta crescendo. Sa difendere e sta diventando un giocatore completo”.

Infortunati: “Minesso e Palermo ne avranno ancora per un pò. Domani concederò del minutaggio a Sadiki“.

Formazione: “La squadra sta bene, una partita non può inficiare il nostro percorso. Domani darò spazio a chi ha giocato di meno finora anche per dare un giudizio a chi ha avuto meno spazio. Chi verrà chiamato in causa dovrà dare il massimo perché ci teniamo a passare il turno”.

Questione stadio: “So che siamo ad un buon punto ma questa domanda deve essere girata alla società”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author