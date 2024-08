Team Altamura, a Picerno con le certezze del 4-2-3-1

Una stagione delicata e da matricola non poteva cominciare meglio di così, Ferragosto è archiviato da poche ore e la Team Altamura è reduce da una vittoria, la prima stagionale tra i professionisti, che al di là delle difficoltà extra campo della Turris, ha dato consapevolezza ed entusiasmo al nuovo gruppo di Daniele Di Donato. Per una squadra ricostruita quasi da zero non era scontato avere delle solide basi già a dieci giorni dall’inizio del campionato, certezze che potrebbero riflettersi anche sulle scelte in vista della gara del “Curcio” contro il Picerno, valida per il secondo turno di Coppa Italia ed in programma domenica 18 agosto. L’identità dei murgiani è chiara e si fonda sul 4-2-3-1, l’undici base, al momento, si sarebbe intravisto già a Torre del Greco. Il possibile recupero di Gigliotti andrebbe ad irrobustire la difesa, ben tenuta da Sadiki e Silletti domenica sera, occhio anche all’eventuale impiego di De Santis. Sulla mediana tutto dipenderà dalle scelte legate al minutaggio ma l’impressione è che Franco possa diventare il vero metronomo della squadra, al suo fianco uno tra Bumbu e Dipinto. Sulla trequarti c’è abbondanza: i titolari contro la Turris (Rolando, Leonetti e D’Amico) dovranno vedersela con la concorrenza di Minesso e Molinaro, i due scalpitano e non è detto che le gerarchie siano già definite. In attacco è staffetta tra Bernardotto e Sabbatani, quest’ultimo decisivo da subentrato con la sua prima doppietta in biancorosso. Bernardotto resta comunque il punto di riferimento, scegliere però non sarà affatto semplice visto lo stato di forma del classe 2002.

La sfida di Picerno sarà l’ultimo probante impegno verso la prima di campionato a Crotone, utile in primis a cercare conferme dalle ottime impressioni del “Liguori”. Nel mentre, il club lavora sottotraccia e senza frenesia alla ricerca di un’opportunità last-minute a centrocampo, dove al momento compaiono soltanto due calciatori over di ruolo. Il ds Grammatica cerca dunque un rinforzo di spessore in mediana, con Mayr che potrebbe invece partire in prestito, liberando così una casella nella lista dei 23.

